Julia Skrodzka otrzymała propozycję ponownego udziału w "Hotelu Paradise" - był to sezon "All Stars". Co ciekawe, Julia zgodziła się na udział, ponieważ czuła, że... wygra całą edycję! Dokładnie tak się stało, a teraz opowiedziała wszystko przed naszą kamerą.

Julia Skrodzka o wygranej w "Hotelu Paradise. All Stars"

Julia Skrodzka zaskoczyła wszystkich w finale programu „Hotel Paradise All Stars” – na polu z kwotą 100 000 zł rzuciła złotą kulę, rozbiła ją i wygrała całą sumę dla siebie. Poza tym, jak sama mówi - od początku była nastawiona na wygraną w programie, więc decyzja musiała być jedna!

Dostałam telefon, żebym wzięła znowu udział w programie- idę, ale ja to wygram! (...) Takie było moje założenie - zaczęła Julia w naszym wywiadzie

Co więcej, Grzegorz, z którym Julia stanęła na ścieżce lojalności, był wyraźnie zaskoczony jej decyzją o rzucie kulą. Uczestnicy programu również nie kryli szoku. Julia wytłumaczyła przed naszą kamerą, że zachowanie Grzesia w programie niejako zmusiło ją do takiego kroku.

Co raz do jakiejś laseczki, komuś za tyłek, to wszechświat zrobił tak, żebym mogła to wygrać (...) On mi taki numer odwalił... - mówi wprost Julia

Zobacz, co więcej o swojej "strategii wygranej" powiedziała nam Julia!

