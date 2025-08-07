Julia z "Hotelu Pradise" po latach wyjawiła całą prawdę o swojej wygranej w "Hotel Paradise. All Stars"
Julia Skrodzka była uczestniczką 2. edycji "Hotelu Paradise", a także specjalnej odsłony programu - "Hotel Paradise. All Stars", którą wygrała. Wówczas rzuciła kulą na ostatnim polu ścieżki lojalności. Teraz przed naszą kamerą wyjawiła, jaką naprawdę miała motywację, by to zrobić.
Julia Skrodzka otrzymała propozycję ponownego udziału w "Hotelu Paradise" - był to sezon "All Stars". Co ciekawe, Julia zgodziła się na udział, ponieważ czuła, że... wygra całą edycję! Dokładnie tak się stało, a teraz opowiedziała wszystko przed naszą kamerą.
Julia Skrodzka o wygranej w "Hotelu Paradise. All Stars"
Julia Skrodzka zaskoczyła wszystkich w finale programu „Hotel Paradise All Stars” – na polu z kwotą 100 000 zł rzuciła złotą kulę, rozbiła ją i wygrała całą sumę dla siebie. Poza tym, jak sama mówi - od początku była nastawiona na wygraną w programie, więc decyzja musiała być jedna!
Dostałam telefon, żebym wzięła znowu udział w programie- idę, ale ja to wygram! (...) Takie było moje założenie
Co więcej, Grzegorz, z którym Julia stanęła na ścieżce lojalności, był wyraźnie zaskoczony jej decyzją o rzucie kulą. Uczestnicy programu również nie kryli szoku. Julia wytłumaczyła przed naszą kamerą, że zachowanie Grzesia w programie niejako zmusiło ją do takiego kroku.
Co raz do jakiejś laseczki, komuś za tyłek, to wszechświat zrobił tak, żebym mogła to wygrać (...) On mi taki numer odwalił...
Zobacz, co więcej o swojej "strategii wygranej" powiedziała nam Julia!
