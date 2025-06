Julia Wieniawa marzy o tym, żeby wystąpić na Eurowizji? Mamy komentarz młodej gwiazdy, która nie ukrywa, że na przestrzeni czasu zmieniła zdanie na temat muzycznego konkursu. Lubi Eurowizję?

Zaledwie kilka tygodni temu odbył się wielki finał tegorocznej Eurowizji. Tym razem impreza odbyła się w Bazylei, a reprezentantką Polski była Justyna Steczkowska. Artystka wykonała utwór "Gaja" i oczarowała publiczność, ale jurorzy nie byli dla niej łaskawi. Fani byli oburzeni punktacją jury dla Polski w finale Eurowizji. Dziś z pewnością wszyscy [polscy fani konkursu zastanawiają się, kto będzie reprezentował nasz kraj w przyszłym roku, a reporterka Party.pl zapytała Julię Wieniawę, czy chciałaby wystąpić na eurowizyjnej scenie.

Nigdy nie mów nigdy. Ja mam takie mieszane uczucia do Eurowizji. Może teraz bardziej jestem kutemu skłonna bo ta Eurowizja też się zmienia, to jest coraz fajniejsze. Kiedyś mi się kojarzyła, że te wybuchy, ognie, cekiny - po prostu tak dużo grzybów w barszczu. To nie był po prostu mój vibe, ale teraz to jest coraz fajniejsze, też coraz fajniejsi ludzie się zgłaszają.

wyznała gwiazda.