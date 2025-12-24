Podczas polskiej premiery animacji "Zwierzogród 2" mieliśmy okazję porozmawiać z Julią Kamińską. Aktorka chętnie podzieliła się swoimi planami na tegoroczne święta Bożego Narodzenia, zdradzając, w jakiej atmosferze zamierza je spędzić i na co najbardziej czeka. W rozmowie wróciła też wspomnieniami do prezentu, który okazał się dla niej najważniejszy w życiu.

Julia Kamińska o planach na tegoroczne święta

Julia Kamińska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, którą widzowie doskonale znają nie tylko z ról z filmów i seriali, ale także z dubbingu. Niedawno użyczyła głosu jednej z postaci filmu animowanego "Zwierzogród 2", który swoją premierę miał 25 listopada w Warszawie. Przy okazji zgodziła się z nami porozmawiać na temat świątecznych planów. Jak zamierza spędzić tegoroczne Boże Narodzenie?

Myślę, że będziemy je spędzać bardzo rodzinnie. Na pewno będzie dużo dobrego jedzenia i przede wszystkim zamierzam się wyspać i porządnie odpocząć wyznała.

Gwiazda opowiedziała również o najlepszym prezencie, jaki dostała. Do dziś wspomina go z wielkim sentymentem i doskonale pamięta radość, jaka towarzyszyła jej przy odpakowywaniu świątecznej paczki. Jesteście ciekawi, o co chodzi? Koniecznie obejrzyjcie wideo powyżej.

