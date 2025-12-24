Julia Kamińska o tegorocznych świętach i wymarzonym prezencie. "Byłam szczęśliwa jak nigdy wcześniej"
Przy okazji polskiej premiery filmu "Zwierzogród 2" Julia Kamińska udzieliła nam krótkiego wywiadu. Aktorka opowiedziała, jak zamierza spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Wspomniała również o najlepszym prezencie, jaki dostała w życiu.
Podczas polskiej premiery animacji "Zwierzogród 2" mieliśmy okazję porozmawiać z Julią Kamińską. Aktorka chętnie podzieliła się swoimi planami na tegoroczne święta Bożego Narodzenia, zdradzając, w jakiej atmosferze zamierza je spędzić i na co najbardziej czeka. W rozmowie wróciła też wspomnieniami do prezentu, który okazał się dla niej najważniejszy w życiu.
Julia Kamińska o planach na tegoroczne święta
Julia Kamińska to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, którą widzowie doskonale znają nie tylko z ról z filmów i seriali, ale także z dubbingu. Niedawno użyczyła głosu jednej z postaci filmu animowanego "Zwierzogród 2", który swoją premierę miał 25 listopada w Warszawie. Przy okazji zgodziła się z nami porozmawiać na temat świątecznych planów. Jak zamierza spędzić tegoroczne Boże Narodzenie?
Myślę, że będziemy je spędzać bardzo rodzinnie. Na pewno będzie dużo dobrego jedzenia i przede wszystkim zamierzam się wyspać i porządnie odpocząć
Gwiazda opowiedziała również o najlepszym prezencie, jaki dostała. Do dziś wspomina go z wielkim sentymentem i doskonale pamięta radość, jaka towarzyszyła jej przy odpakowywaniu świątecznej paczki. Jesteście ciekawi, o co chodzi? Koniecznie obejrzyjcie wideo powyżej.
Zobacz także: