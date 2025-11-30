Julia Kamińska jest szczęśliwie zakochana. Chociaż nie ukrywała, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy, nie chciała dzielić się zdjęciami. Paparazzi zrobili to za nią:

Są to trudne doświadczenia wyznała.

Julia Kamińska o nowym związku

Julia Kamińska, w podcaście "Damian’s Corner", zdradziła, że jest zakochana. Nie wyjawiła jednak żadnych szczegółów. Niedługo później w mediach pojawiły się informacje, że jej partner jest Włochem i pracuje jako informatyk. Połączyć ich miały wspólne pasje. Mało tego, w sieci pojawiły się również ich wspólne zdjęcia. To była trudna sytuacja dla aktorki, szczególnie, że nie chciała chwalić się swoim związkiem publicznie. W rozmowie z Angeliką Bielską, na pytanie: "Czy można Ci gratulować", Julia Kamińska odpowiedziała "tak", ale w jej głosie na próżno było szukać radości. Wytłumaczyła:

Nie rozmawiałybyśmy, gdyby nie to, że paparazzi zrobili nam zdjęcia w sytuacji prywatnej, a ja już zdążyłam zapomnieć jak to jest, kiedy ktoś za mną chodzi, robi mi zdjęcia, a ja o tym nie wiem. Teraz poczułam znowu ten stres, nie było to przyjemne, tym bardziej, że mój partner jest osobą spoza branży. Nie zamierza się ujawniać. Jednocześnie stało się, że zrobiono mu te zdjęcia. (...) Są to trudne doświadczenia.

Jednocześnie Julia Kamińska nie chce ukrywać tego, że jest szczęśliwa:

Jestem szczęśliwa i to jest miłe mówić, że jestem szczęśliwa. Staram się znaleźć balans.

Cały wywiad z aktorką, znajdziecie poniżej.

Zobacz także: