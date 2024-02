Joanna Koroniewska zagrała w najnowszym filmie "Dziewczyna Influencera", którego premiera odbyła się w kinach 2 lutego. Podczas wywiadu z naszym reporterem aktorka opowiedziała szczerze o tym, kto i dlaczego powinien zobaczyć ten film.

W wywiadzie dla Party.pl Joanna Koroniewska zaprosiła wszystkich rodziców nastolatków do obejrzenia filmu "Dziewczyna Influencera". Jak sama wspomina: "gro rodziców się wystraszy tego filmu", ale niepotrzebne, ponieważ w produkcji nie zobaczymy brutalnych scen. Film będą mogli zobaczyć widzowie już od 16. roku życia.

Koroniewska zaznaczyła również, że najnowszy film z jej udziałem ukazuje prawdziwe oblicze bycia influencerem. Aktorka nie ukrywa, że jest przerażona jednym faktem.

Zmierzamy w kierunku nieciekawym (...) jakie to wszystko jest wulgarne. ja jestem przerażona co się dzieje w tym świecie (...) i dla młodych ludzi to nie jest już patologiczne

- wyjawiła Koroniewska.