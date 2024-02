OnlyFans staje się coraz popularniejszy również w Polsce, a młodzi influencerzy zarabiają tam ogromne kwoty. Ostatnio Fagata czyli Agata Frąk w rozmowie z Żurnalistą przyznała, że zarobiła ponad 220 tys. zł przez pierwszy miesiąc działalności na OnlyFans. Jak Joanna Koroniewska ocenia ten fakt, że młodzi ludzie zarabiają astronomiczne kwoty prezentując tzw. ekskluzywne materiały.

Joanna Koroniewska o uprzedmiotowianiu młodzieży

Joanna Koroniewska w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim poruszyła temat popularności serwisów typu OnlyFans. Aktorka mówi wprost, co o tym myśli i jaka będzie przyszłość tego typu portali, w których można zarabiać, pokazując swoje ciało, a fani za to płacą - pisząc w dużym skrócie. Joanna Koroniewska ma świadomość, że to, co dzieje się za oceanem niebawem przyjdzie i do nas, ale ważne jest podejście rodziców:

Ja ma takie podejście, że nie zmienimy świata, jeżeli jest tak na świecie, to będzie tak i w Polsce. Naprawdę nic i nic tego nie zmieni. (..) Dla mnie takie przekupowanie kogokolwiek jest żałosne, ale dla ludzi innych nie, bo te konta mają miliony followersów. Ja, będąc matką widzę, że moje dziecko takie treści obserwuje, ja będąc matką śledzę takie filmy, które pokazują mi ten świat w pigułce i ja z moim dzieckiem o tym rozmawiam. powiedziała wprost Joanna Koroniewska.

Obejrzyjcie wideo i dowiedźcie się, co jeszcze powiedziała Joanna Koroniewska... Aktorka mówi wprost, że rodzice powinni mieć świadomość, że wszystkie dzieci oglądają takie treści, ale ważna jest rozmowa i świadomość tego, z czym w sieci stykają się dzieci.

joannakoroniewska/Instagram