Joanna Koroniewska jest jedną z gwiazd, które oprócz swojej kariery aktorskiej mocno skupiają się też na mediach społecznościowych. Aktorka na swoim koncie zgromadziła już całkiem sporą społeczność i choć często musi mierzyć się z hejtem, to nie odpuszcza i zawsze zaskakuje celnymi ripostami wymierzonymi w hejterów. Teraz Joanna Koroniewska w wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o działalności w sieci i nie ukrywa, że miałaby większe zasięgi, ale nie chce przekroczyć granicy...

Joanna Koroniewska w rozmowie z reporterem Party.pl poruszyła temat działalności w sieci. Jak wiadomo, niektóre gwiazdy uczyniły z Instagrama jedno z głównych źródeł dochodu, o czym wprost mówiła Agnieszka Kaczorowska czy Klaudia Halejcio, a teraz Joanna Koroniewska podsumowuje ten temat i zdradza, ile swojego życia prywatnego musi poświęcić, aby działać w sieci:

Nie muszę za dużo. Ja się śmieje, że do toalety nie chodzę z telefonem, mało tego często jestem w innym kraju niż to pokazuje. Ja wiem, że miałabym jeszcze większe zasięgi, jeszcze więcej reklam, gdybym pokazywała 24 godziny z mojego życia. Wiele rzeczy o mnie nie wiecie, drodzy Państwo. Bardzo się z tego cieszę, dlatego, że jednej strony zachowuje bardzo dużą prywatność, a z drugiej rzeczy kogoś interesuje. Czego chcieć więcej? Dla mnie to jest wystarczająco!

powiedziała Joanna Koroniewska