Słynna polska aktorka Joanna Brodzik otworzyła się w rozmowie z Joanną Racewicz na trudne i skłaniające do refleksji tematy. Chodzi o wstyd, który w Polsce widoczny jest w wielu aspektach życia, o czym opowiedziała aktorka. Joanna Brodzik wraz z Beatą Kawką jest autorką spektaklu poświęconego temu zagadnieniu. Jak przyznała, przedstawienie to przyczyniło się do większej uważności na ten temat. W interesującej rozmowie, Joanna Brodzik przyznała, czego wstydzi się najmocniej!

Joanna Brodzik o wstydzie. To wciąż temat tabu

Program „Własnym głosem” Joanny Racewicz po raz kolejny pozwolił przełamać tematy, które dla wielu wciąż pozostają tabu. Ostatnim gościem dziennikarki była Aida Kosojan-Przybysz, która zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie związane z jej ojcem.

Tym razem gościem Joanny Racewicz została Joanna Brodzik. Aktorka jest niezwykle dumna ze swojego spektaklu pt. „Wstydź się”. To właśnie dzięki niemu nabrała pewności, jak bardzo zagadnienie wstydu wciąż pozostaje tematem tabu.

W przełamującej rozmowie Joanna Brodzik zaznacza, że wstyd to uczucie, którego doświadcza każdy z nas, bez względu na płeć i wiek. Podkreśla, że kluczem do pozbycia się wstydu jest mówienie o nim głośno. To dzięki temu czujemy, że przynależymy do społeczeństwa i nie musimy zamykać się w sobie. Aktorka poruszyła również temat wstydu u mężczyzn. Zaznaczyła, że podczas wielu spotkań po spektaklu usłyszała, co czują i z czym się borykają. To ważny wątek, ponieważ wciąż panuje powszechne przekonanie, że mężczyzna nie może okazywać uczuć, bo oznacza to słabość.

Wy macie kręgi, jogę, wyjazdy i choćby te zwykłe plotki na paznokciach, a my? My mamy tylko siłownię albo pub i tak w tamtych miejscach, dopóki nie jesteśmy po trzecim głębszym nie mamy odwagi mówić o tym co czujemy naprawdę, bo uczy nas cała zbiorowa świadomość, że nam nie wolno mówić o uczuciach i emocjach, bo wtedy jesteśmy słabi opowiedziała o mężczyznach Joanna Brodzik.

Tego Joanna Brodzik wstydzi się najmocniej. Poruszające wyznanie aktorki

Joanna Brodzik zdobyła się również na szczere i osobiste wyznanie. Zapytana przez Joannę Racewicz, czego wstydzi się najbardziej, odpowiedziała wprost. Podkreśliła, że jest to wstyd, który najczęściej dotyka kobiety w okresie ciąży i macierzyństwa.

Ja się wstydziłam, że nie byłam w stanie zadbać poprzez moje ciało o bezpieczeństwo moich dzieci i że moja ciąża była zagrożona. Bardzo się wstydziłam, że jestem tak beznadziejną matką, że moje dzieci mogą przeze mnie umrzeć wyznała Joanna Brodzik.

Wyznanie aktorki nie było jedynym poruszającym momentem w rozmowie. W dalszej części, Joanna Brodzik wyznała również, że taki wstyd wynika z obecnych realiów społecznych. Aktorka podkreśliła, że jedyne, co może w tej sprawie zrobić, to poprzez komunikację przekazywać treści przełamujące schematy i zachęcające do otwartości.

O czym jeszcze opowiedziała znana i lubiana aktorka Joanna Brodzik?

Obejrzyj całą, poruszającą rozmowę na kanale YouTube Party.pl!

Zobacz także: