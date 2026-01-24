Ta rozmowa trafi do wielu Polaków. W kolejnym odcinku programu Joanny Racewicz "Własnym głosem", który możecie oglądać na naszym kanale na YouTube "Party.pl", gościła Aida Kosojan-Przybysz. Chociaż na co dzień niewiele mówi o swoim życiu osobistym, w tak wartościowej i pełnej emocji rozmowie, zdecydowała się opowiedzieć o snach, jakie ma ze swoim nieżyjącym już ojcem. Dostaje od niego swego rodzaju "wiadomości."

Aida Kosojan-Przybysz w poruszających słowach o ojcu

Dotychczas Joannie Racewicz udało się porozmawiać chociażby z Agatą Młynarską, Małgorzatą Potocką czy Ewą Błaszczyk. Tym razem gościem była znana jasnowidzka.

W wywiadzie z Joanną Racewicz, który możecie obejrzeć wyżej i na kanale "Party.pl" na YouTube, Aida Kosojan-Przybysz wspominała o Bogu i osobach niewierzących. Jak podkreśliła, w życiu każdego człowieka przychodzi moment, gdy będąc na skraju, chwyta się każdej możliwości, by chociażby ocalić życie bliskiej osoby.

Nikogo nie krytykuję, nikogo nie oceniam, mogą w nic nie wierzyć. Wystarczy... Bóg jest miłością. Jak wierzą w miłość, to są dobrymi ludźmi. I nieważne, jak Bóg ma na imię. On jest miłością

W dalszej części Aida Kosojan-Przybysz wspomniała o swoim zmarłym tacie, który, jak wyznała, często jej się śni. Choć dziś fizycznie nie ma go już przy niej, przyznała, że w snach często otrzymuje od taty wsparcie.

Jak mój tata mi się śni, zawsze we śnie mnie wspiera. Zawsze jest coś takiego, że ja wiem, że to, co pokazuję, jest okej, że będzie dobrze. I to nie jest tak, że on mi mówi: ''Aida, będzie wszystko dobrze''. Nigdy nie zapomnę, taki sen, który był naprawdę wyrwany z kontekstu. Śniło mi się, że siedzę z nim w takiej restauracji z polską tradycyjną kuchnią i przychodzi kelnerka i przynosi kanapki. Mój tata bardzo rzadko takie kanapki jadł, ale tam były kanapki z szynką, z jakimś ogórkiem i rzodkiewki położone. I ja patrzę, że on na mnie patrzy i mruga do mnie: ''zobacz, wyjada rzodkiewki z mojej kanapki''. (...) Pomyślałam, że ten żart w tym śnie pokazuje, że wszystko będzie okej. Jak on ze mną żartuje, on nie dzieli się ze mną smutkiem.

Wspominając zmarłego tatę Aida zdradziła również, że był osobą kochającą żarty i kawały. Poczucie humory nie opuszczało go do samego końca.

Co jeszcze powiedziała Aida Kosojan-Przybysz w rozmowie z Joanną Racewicz? Obejrzyj wideo!

Cały wywiad znajdziesz na kanale na YouTube "Party.pl".

Zobacz także: Agata Młynarska gościem 4. odcinka programu Joanny Racewicz "Własnym głosem". To rozmowa bez tabu