Joanna Brodzik o przełomie w życiu

W ubiegłym roku mediach trwały spekulacje na temat związku Joanny Brodzik i Pawła Wilczaka. Aktorzy jednak nigdy nie wypowiadali się na temat swojego życia prywatnego w mediach i tę zasadę pielęgnują niezmiennie od lat.

Joanna Brodzik zrobiła jednak wyjątek i przyjęła zaproszenie do programu pt. "Własnym głosem", gdzie w rozmowie z Joanną Racewicz opowiedziała o swoim życiu i wartościach: "Czy jest coś czego się jeszcze wstydzisz?":

Jestem absolutnie bezwstydna. To jest wspaniała nagroda.

Joanna Brodzik wyznała, że po 50-tce zmieniła całe postrzeganie siebie:

Ja myślę sobie, że ten przełomowy dla mnie moment to był moment, w którym znajdowałam się w takiej przestrzeni, o której jedni ludzie mówią ''kryzys wieku średniego'', a mądrzy ludzie mówią: ''moment sprawdzam''. I decyzja o tym, żeby przebudować swoje życie o którym zarówno Pani Redaktor, jak i Państwo nie przeczytacie w mediach, bo życie prywatne jest moje i prywatne, to był taki moment, że zadając sobie pytanie i odpowiadając na nie, w jednym drugim, piątym, piętnastym obszarze, wyruszałam w taką podróż, która dzisiaj pozwala mi siedzieć tutaj z Tobą i powiedzieć Ci: Asia i powiedzieć Wam: ''To było najlepsze, co mogłam dla siebie zrobić. To było bardzo trudne, bolesne, wiele długich chwil szłam przez ciemny las, bywało, że na czworakach, ale miejsce, w którym jestem, ta moja własna droga i podróż dokonywane wybory to jest bezcenne. Jestem wolna i niczego się nie wstydzę''.

