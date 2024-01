Małgorzata Różniatowska od lat związana jest z aktorstwem. Była wielokrotnie nagradzana za rolę Anity Szaniawskiej w monodramie "Uwaga – złe psy!". Najnowszym filmem, w którym pojawiła się gwiazda, jest "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5". Jednak to za seriale, w których pojawiła się Różniatowska widzowie kochają ją najbardziej. "Złotopolscy", "Na wspólnej", czy "M jak miłość" to tylko nieliczne produkcje, w jakich pojawiła się aktorka.

Małgorzata Różniatowska w serialu "M jak miłość" grająca Zofię Kisiel-Żak w rozmowie z Party.pl zapytana została, czy wiedziała, że jej postać z serialu stanie się tak kultowa.

Aktorka wyznała, że z jej postacią było tak, że weszła do gry w serialu "M jak miłość" bardzo późno. Wyznała również, że koledzy z planu powiedzieli jej, że o postaci Zofii Kisiel mówiono cały czas, ale nigdy się nie pokazywała na ekranie.

Jak przyszłam, to myślałam, że to jest takie epizodyczne. Dokładnie, że będzie jakiś problem, to się rozwiąże, a tu nagle stało się zupełnie (na moje szczęście) coś innego. Oczywiście nie wiedziałam, że to się tak rozwinie

- opowiedziała nam aktorka.