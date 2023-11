Bez wątpienia w ósmej edycji miłosnego formatu "Love Island", najbardziej dała się zapamiętać Jagueline i Karolina - wszystko ze względu na Bartka i jego relacje z obiema paniami. Nasza reporterka, Angelika Bielska zapytała więc samą zainteresowaną, czy jest w stanie zapomnieć i wybaczyć tę "zdradę". Jaką uzyskała odpowiedź? Koniecznie sprawdźcie!

Ósma edycja "Love Island" była obfita w liczne zwroty akcji i niespodziewane sytuacje. Bez wątpienia jednak największa afera miała miejsce tuż po wielkim finale. To właśnie wtedy Jagueline oznajmiła, że ku zaskoczeniu fanów, z Wyspy Miłości wraca jako singielka. To również wtedy wyszło na jaw, że po zakończeniu show drogi Karoliny i Bartka połączyły się w błyskawicznym tempie. Nic więc dziwnego, że widzów nadal ciekawi wątek tej trójki. Sama zainteresowana pojawiła się więc w Party.pl na kanapie u Angeliki Bielskiej. Wówczas Jaqueline z "Love Island" opowiedziała o zdradzie Bartka. Zdradziła też naszej reporterce, czy jest skłonna do wybaczenia:

No tak. Ja nie jestem osobą, która chowa długo urazę. Ja nie mam jakiejś złości na nich. Po prostu ludzie mnie pytali, co się wydarzyło, to powiedziała, co się wydarzyło, bo jednak byliśmy w telewizji, więc każdy się zgodził na to, że nasze życie jest oglądane i nasze relacje są śledzone, więc po prostu uważałam, że ludzie powinni wiedzieć, co się wydarzyło. Ja nie mam urazy jakoś w sercu, nie mam złości

wyznała.