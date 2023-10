Chociaż sam finał "Love Island" odbił się sporym echem, to dopiero to, co wydarzyło się po nim, wywołało istne zatrzęsienie. Wszystko przez wyznanie Jaqueline, która ujawniła, że tuż po finale nakryła Bartka na zdradzie z Karoliną. Teraz przyznała, czy cokolwiek przeczuwała.

Jaqueline z "Love Island" dosadnie o zdradzie Bartka

Dla widzów był to ogromny szok, gdy zaraz po finale "Love Island", Jaqueline zaczęła opowiadać, że została zdradzona przez Bartka. Miała nakryć go na czułościach w pokoju z Karoliną. Widzowie początkowo nie mogli w to uwierzyć. Karolinę i Bartka, którzy teraz bez oporów chwalą się w sieci swoim szczęściem, zalała lawina hejtu.

Dopiero 25 października Bartek wydał oświadczenie, twierdząc, że "nie jest prawdą, iż zdradził Jaqueline od razu po finale". Stwierdził również, że ich relacja od początku była przedstawiana zbyt cukierkowo, a w rzeczywistości mieli problemy, by się ze sobą porozumieć. Teraz w rozmowie z naszą reporterką Jaqueline znów odniosła się do sprawy, zdradzając, czy w ogóle przeczuwała wcześniej, by mogło dojść do takiej sytuacji.

Miałam coś takiego, że np. jak była jakaś konkurencja, że tańczymy z balonami, to ja z każdym facetem nie miałam problemu żeby tańczyć, a przy Bartku jakoś tak sztywniałam i coś może w ciele mi podpowiadało

Stwierdziła jednak, że nigdy nie przypuszczałaby, że to właśnie z Karoliną postanowi ją zdradzić. Jak przyznała, wcześniej Bartkowi zdarzało się źle wypowiadać na jej temat.

Co jeszcze powiedziała nam Jaqueline z "Love Island"? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!