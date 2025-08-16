Sylwia Graff nie ukrywa, że była wierną widzką "Żon Hollywood". Zanim jednak powstał pomysł na "Żony Miami" stacja miała dla niej inną propozycję. Wówczas celebrytka nie skorzystała.

Jak Sylwia Graff znalazła się w "Żonach Miami"?

Niedawno Sylwia Graff opowiedziała o wynagrodzeniu z udział w "Żonach Miami, a teraz w wywiadzie z Party.pl, wyjawiła, jak dostała się do programu TVN7.

Jak przeprowadziłam się do Miami, to dostałam takiego maila od produkcji, że oni chcą nagrać program, który miał się nazywać ''Bogate dzieciaki z Warszawy'' i oni by chcieli mnie do tego zaangażować. Więc ja do dzisiaj nie wiem, kto mnie do tego zgłosił. Może byłam bananowym dzieciakiem w Warszawie i ktoś mnie zauważył.

Nie była jednak zainteresowana tym projektem.

Zaczęłam się śmiać i mówię, słuchajcie, wiem, że robicie również ''Żony Hollywood'', ja w tej chwili jestem w Miami, właśnie wyszłam za mąż, jestem w ciąży, jak będziecie chcieli zrobić ''Żony Miami'' to ja się polecam na przyszłość, ale to było w formie żartu. (...) Cztery lata minęły oni się odzywają.

Sylwia Graff wyznała, że stacja nie miała skonkretyzowanego pomysłu i pozwoliła jej zaangażować w produkcję również swoje koleżanki z Miami:

Mówią pani Sylwio, będzie robić edycję Miami. Mówię to opowiedzcie mi o szczegółach. ''No w sumie to mamy panią i tyle, ma pani jakieś koleżanki?'' I tak to wyglądało. (...) ''Jak nam nie starczy tych koleżanek to najwyżej zrobimy Sylwia w Miami, masz taki charakter, że wymieciesz ten cały program''.

Co jeszcze zdradziła nam Sylwia Graff? Zobaczcie naszą rozmowę z gwiazdą.

