Sylwia Graff jest jedną z lepiej zapamiętanych bohaterek show "Żony Miami". Swoją otwartością i charyzmą szybko zjednała wokół siebie grono sympatyków, którzy chętnie obserwują jej losy również po zdjęciu programu z anteny. Ostatnio Sylwia zdobyła się na szczerą rozmowę z naszym reporterem, podczas której zdradziła nieznane dotąd fakty na temat formatu. Poruszyła również kwestię finansową.

Program "Żony Miami" był następstwem "Żon Hollywood", które odniosły wielki sukces. Format pojawił się na antenie TVN w 2021 roku i choć cieszył się uznaniem widzów, zakończono go już po pierwszym sezonie. W ciągu raptem 11 odcinków odbiorcy mogli poznać losy pięciu uczestniczek, które pod gorącym słońcem Florydy realizowały swój "american dream", czerpiąc z życia pełnymi garściami.

Jedną z barwniejszych postaci była młoda mama, Sylwia Graff. Chętnie pokazywała przed kamerami swoje luksusowe życie, oprowadzając widzów po najbardziej prestiżowych zakątkach Miami. Jak zdradziła w rozmowie z naszym reporterem, wszystkie atrakcje, które chciała pokazać w show, finansowała z własnej kieszeni! Co więcej, wynagrodzenie, jakie otrzymały uczestniczki, nie było w stanie pokryć tych kosztów.