Sylwia Graff zdobyła popularność za sprawą programu "Żony Miami". Szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów, którzy do dziś śledzą jej losy, choć format kilka lat temu zdjęto z anteny. Ostatnio Sylwia udzieliła bardzo emocjonującego wywiadu naszemu reporterowi, w którym poruszyła wiele osobistych kwestii. Nie zabrakło tematu rozwodu, który, jak podkreśliła, mocno przeżyła.

Choć Sylwia jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, raczej niewiele mówi tam o życiu prywatnym. Nie jest jednak tajemnicą, że jest dumną mamą chłopca, a także, że ma za sobą rozwód. Dla byłego męża opuściła Polskę i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zaczynając wszystko od zera. Nie przeczuwała, że ich historia nie zakończy się słowami "żyli długo i szczęśliwie".

W rozmowie z naszym reporterem otworzyła się na temat rozpadu małżeństwa. Przyznała bez ogródek, że był to dla niej duży szok i długo nie mogła pogodzić się z decyzją męża. Marzyła o rodzinie, dlatego dla ukochanego porzuciła swoje dotychczasowe życie i wyjechała na drugi koniec świata. Rozwód postawił więc przed nią pytanie, jak teraz poradzi sobie sama w obcym kraju.