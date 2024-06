W jednym z wywiadów Andrzej Piaseczny opowiedział o tym, jak kiedyś udało mu się... upić Justynę Steczkowską. W rozmowie z Party.pl wokalistka odniosła się do tej sytuacji i opowiedziała, jak to naprawdę było. Artystka opowiedziała również o tym, ile miała lat, kiedy naprawdę się upiła. Będziecie zaskoczeni!

Justyna Steczkowska to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, która jest na scenie od ponad 30 lat. Wokalistka zaczynała w latach 90. i od tego czasu wydała wiele hitowych utworów takich jak "Dziewczyna Szamana" czy "Poza ramą". Wokalistka ma również niezwykłą więź ze swoimi fanami. Jakiś czas temu Justyna Steczkowska zaśpiewała na ślubie swojej fanki, ponieważ złożyła jej obietnice wiele lat temu.

Artystka potrafi zaskoczyć i podobno umie też się dobrze bawić. Andrzej Piaseczny w jednym z wywiadów zdradził, że kiedyś udało mu się upić Justynę Steczkowską i pomimo że nie chciał zdradzać zbyt wiele z tego dnia, to powiedział, że gwiazda upija się "na wesoło". W rozmowie z Party.pl wokalistka odniosła się do jego słów i opowiedziała pewną historię.

Byliśmy w Opolu. No i Andrzejek mi stawiał drinki, a ja rzadko pije w ogóle i tak chyba tych drinków wypiłam za dużo i było wesoło, ale ponieważ ja upiłam się raz w życiu, tak naprawdę się upiłam, jak miałam 18-lat. Co oni mi wrzucili do tej szklanki, co oni mi tam wlali, to ja już tego nie pamiętam. Naprawdę musieli mnie odprowadzić do domu i ja rano jak wstałam naprawdę czułam się tak podle, wszystko mnie bolało. Ja podziwiam ludzi, co potrafią na kacu cokolwiek robić

— powiedziała Justyna Steczkowska.