Luna w połowie lutego została wybrana na naszą reprezentantkę na Eurowizję 2024. Już 7 maja na scenie w Malmö artystka zaprezentuje swój utwór "The Tower". Ze względu na to, że tegoroczne preselekcje odbywały się wewnętrznie, niestety nie mieliśmy okazji zobaczyć jeszcze chociaż przedsmaku jej eurowizyjnego występu. Co zatem przygotowuje Luna i co zobaczymy na eurowizyjnej scenie? Gwiazda w naszym wywiadzie zdradziła kilka szczegółów.

Luna o przygotowaniach do Eurowizji

Luna w rozmowie z naszą dziennikarką zdradziła, że przygotowania do Eurowizji 2024 rozpoczęła ze swoim teamem niemalże od razu po ogłoszeniu wyników preselekcji. Co zatem przygotowuje dla publiczności? Szykuje się prawdziwy spektakl!

Zaczęliśmy bardzo intensywne prace nad występem już tak naprawdę kilka dni po ogłoszeniu wyników (preselekcji - przyp. red.). (...) To, co chciałabym przede wszystkim stworzyć, to taki pewnego rodzaju spektakl, opowieść, żeby ten występ był o czymś. (...) Będzie dużo ruchu, jestem bardzo podekscytowana - zdradziła artystka

Dużo ruchu i śpiewanie jednocześnie to nie lada wyzwanie! Luna w dalszej części naszej rozmowy dodała jednak, że nie zamierza szaleć na scenie jak Beyoncé, bo najważniejszy podczas występu będzie dla niej oczywiście wokal.

Ja niestety nie jestem Beyoncé. Od dziecka nie trenowałam aż tak tego połączenia (śpiewu i tańca - przyp. red.), ale staram się nadrabiać. Obecnie biegam na bieżni i śpiewam równocześnie, żeby się podszkolić, ale też nie będzie aż takich szaleństw z mojej strony, bo najważniejszy jednak jest dla mnie głos - dodała w naszym wywiadzie Luna

Co jeszcze zdradziła nam Luna na temat przygotowań do swojego eurowizyjnego występu? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

