Jacek Rozenek i Małgorzata Rozenek-Majdan przed laty tworzyli udany związek. Para była ze sobą 10 lat i doczekała się dwóch synów Stanisława, który urodził się w 2006 roku i Tadeusza, który przeszedł na świat w 2010 roku. Jacek Rozenek był drugim mężem Małgosi. Aktualnie związana jest z piłkarzem Radosławem Majdanem, z którym ma syna Henryka.

Reklama

Jacek Rozenek wyjawił, czy ogląda nowy format Małgorzaty Rozenek-Majdan

Jacek Rozenek i Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z niewielu par, która pomimo rozwodu ma ze sobą dobre kontakty i wspiera się na dobre i na złe. Szczególnie w trudnych chwilach po udarze, to właśnie była żona wspierała go i mu pomagała.

Aktualnie aktor ma się dobrze. Na pytanie, czy ogląda nowy program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" Małgorzaty Rozenek-Majdan bez zawahania się odpowiedział:

Tak, ale no niestety za rzadko mam ten czas, żeby go oglądać, ale go sobie nagram i będę oglądał.

Co jeszcze wyjawił nam Jacek Rozenek? Zobaczcie sami w wideo!

Reklama

Zobacz także: Jacek Rozenek rozpływa się nad związkiem z młodszą o ponad 20 lat partnerką. Ślub już niedługo?