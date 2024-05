Lata temu Jacek Rozenek był mężem Małgorzaty Rozenek. Chociaż ich związek nie przetrwał, wciąż udaje im się pozostawać w przyjacielskich stosunkach. Ponadto... oboje układają sobie życie u boku nowych partnerów. Związek aktora trwa jednak stosunkowo niedługo i na początku budził dość skrajne odczucia w opinii publicznej. Jak mimo to on sam odnajduje się w tej relacji? Nie pozostawił wątpliwości.

Ślub Jacka Rozenka coraz bliżej?

Jacek Rozenek ma za sobą bardzo trudny czas walki najpierw o swoje życie, a następnie o pełną sprawność. Na szczęście mógł wówczas liczyć na wsparcie najbliższych, a w tym byłej żony - Małgorzaty Rozenek. Mimo rozwodu bowiem udaje mu się utrzymać z nią przyjacielskie stosunki. Od jakiegoś czasu aktor może w końcu cieszyć się z pełni zdrowia i przede wszystkim... z nowego związku!

Związał się z młodszą o ponad 20 lat Marią, którą zdążył już pochwalić się na salonach. Para co prawda raczej strzeże swojej prywatności, ale i tak regularnie pojawiają się doniesienia o ich rzekomym ślubie. Postanowiliśmy więc zapytać o to wprost Jacka Rozenka przy okazji ostatniej rozmowy. Ten jednak nabrał wody w usta i przyznał, że plany o małżeństwie, póki co zostają tajemnicą. Udało nam się mimo to dowiedzieć, jak czuje się w nowym związku.

Jest bardzo dobrze, naprawdę. Bardzo dobrze

Nieco bardziej wylewny aktor był natomiast w rozmowie z Super Expressem, zdradzając, że już myśli o pierścionku zaręczynowym! Nam z kolei udało się jeszcze dowiedzieć, czy Jacek Rozenek zamierza zbliżający się Dzień Dziecka świętować z synami.

