O Dagmarze Kaźmierskiej ostatnio jest bardzo głośno i nic dziwnego. To jedna z najpopularniejszych uczestniczek czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami" i mimo to, że wciąż ma problemy z nogami po wypadku samochodowym, do którego doszło w 2019 roku, to fani mocno jej kibicują. Oprócz tego Dagmara szuka męża w programie Polsatu, a pomaga jej w tym jej przyjaciel Jacek. A co zdradził w wywiadzie dla party.pl? Zobaczcie sami!

Dagmara Kaźmierska szuka męża. Co na to Jacek?

Dagmara Kaźmierska zdobyła ogromną popularność dzięki występom w "Królowych życia" na TTV, gdzie od razu zdobyła sympatię widzów. W związku z tym, bohaterka hitu TTV, dostała własny program „Dagmara szuka męża”. Początkowo format emitowany był na SuperPolsacie, ale ze względu na ogromne zainteresowanie został przeniesiony na główną antenę. W poszukiwaniach pomagają Dagmarze syn Conan i przyjaciel Jacek, którzy występują w roli swatów. Zapytaliśmy Jacka, czy jest z tego zadowolony...

No pomagam. A co z tego będzie, to trzeba śledzić losy bohaterów powiedział Jacek.

Dagmara zawsze może liczyć na Jacka - również w programie "Taniec z gwiazdami". Nieodłączny przyjaciel "Królowej życia" po jej ostatnim występie wbiegł na scenę i wręczył jej ogromny bukiet kwiatów. Takiej relacji można tylko pozazdrościć.

A co jeszcze Jacek zdradził w naszym wywiadzie? Posłuchajcie sami!

