Za nami wielki finał 14. edycji tanecznego show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Oficjalnie program wygrali: Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, zaraz za nimi na drugim miejscu znaleźli się Roksana Węgiel i Michał Kassin, a na trzecim miejscu: Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk. Postanowiliśmy zapytać Jacka, jak wspomina pierwsze odcinki i czy od początku wiedział, że ma przy sobie taki diament. Przekonajcie się sami, co nam wyznał!

Emocje po wielkim finale "Tańca z gwiazdami" zdają się nie opadać. Program przez dziesięć tygodni wzbudzał wiele emocji, a poprzeczka w tym sezonie była postawiona naprawdę wysoko. Ciężko było wybrać tych najlepszych. Ostatecznie głosami widzów i jury zwycięzcami 14. edycji tanecznego show "Taniec z gwiazdami" zostali Ania Sokołowska i Jacek Jeschke. Pierwszy raz w historii programu, zarówno gwiazda jak i tancerz zdobyli "Kryształową Kulę" - dotychczas dostawały ją jedynie gwiazdy. Oprócz tego Sokołowska zgarnęła 100 tys. złotych, a Jeschke 50. tys. Po wielkim finale reporterka Party.pl zapytała Jacka Jeschke, czy od samego początku wiedział, że Anita Sokołowska świetnie poradzi sobie na parkiecie.

Ja wiedziałem, że jak my nie zatańczymy tego pierwszego, drugiego odcinka to Anita nie będzie wiedziała do końca, z czym to się je. Po dwóch odcinkach wyczułem, że doskonale sobie zdaje sprawę, o co tutaj chodzi i na czym to polega. Weszła na maksa w ten program

wyznał Jeschke.