Jacek Jeschke w rozmowie z Party.pl zabrał głos w sprawie Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i jego wygranej w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Tancerz nie ukrywa, co myśli o influencerze.

Jacek Jeschke szczerze o wygranej Bagiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Dokładnie 16 listopada zakończyła się jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami". W wielkim finale spotkały się trzy pary: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka. Jak już wiemy, to Bagi i jego taneczna partnerka zdobyli nagrodę główną i wrócili do domu z Kryształową Kulą. Werdykt był sporym zaskoczeniem dla jurorów, którzy nie ukrywali swojego zdziwienia, gdy ogłoszono zwycięzców. Ostatnio Bagi przerwał milczenie i skomentował reakcję jurorów na jego wygraną "Tańca z Gwiazdami".

Teraz reporterka Party.pl zapytała Jacka Jeschke, który wystąpił w wielu edycjach programu, co sądzi o zwycięstwie Bagiego. Tancerz nie ukrywał, że cieszy się z takiego werdyktu.

Sercem byłem za nim bo go poznałem. Nie poznałem go jakoś bardzo mocno prywatnie, ale podczas programu i podczas tego co wrzucał w sociale. Tak mi się spodobał jako osoba, jako człowiek, jako cała rodzina pokazując swoją siostrę, relację z Magdą która była też fantastyczna. (...) Zmiótł konkurencję jeśli chodzi o osobowość i wykorzystanie momentu w swoim życiu. Bardzo się cieszyłem mimo, że jakby - nie słuchaj Bagi - ale nie byłeś najlepszy technicznie w tym finale. komentował tancerz.

Jacek Jeschke podkreślił jako doświadczony uczestnik "Tańca z Gwiazdami", że w programie nie liczy się tylko taniec.

Ja już dziesięć edycji byłem, udało mi się wygrać trzy razy więc ja wiem, że to nie jest program o tańcu. To jest program o ludziach, o ich sercach, o ich problemach, rozwoju, o metamorfozie - to jest głównie program o tym podsumował.

Co jeszcze Jacek Jeschke powiedział nam o Bagim i "Tańcu z Gwiazdami"? Odpowiedź w materiale wideo.

