W rozmowie z naszą reporterką jedna z bohaterek „Królowej Przetrwania”, Izabela Macudzińska, opowiedziała o swoich planach na Wielkanoc oraz o tym, jak zamierza spędzić święta. Ujawniła także, czy kiedykolwiek myślała o przeprowadzce za granicę i jakie życiowe zmiany mogą ją czekać w najbliższym czasie.

Izabela Macudzińska o przeprowadzce za granicę

Izabela Macudzińska, znana wcześniej między innymi z popularnego reality show "Królowe życia", dołączyła do grona uczestniczek trzeciego sezonu "Królowej przetrwania", który swoją premierę miał 4 marca. To jedna z 13 celebrytek, które w dżungli Sri Lanki będą walczyć o tytuł królowej, mierząc się z surowymi warunkami i wymagającymi zadaniami bez dostępu do wygód i kontaktu ze światem zewnętrznym. Premiera programu obfitowała w emocje już poza planem - uczestniczki pojawiły się na konferencji prasowej, gdzie zaprezentowały się w odważnych kreacjach i promowały nową edycję formatu.

Przy okazji premiery Izabela Macudzińska zgodziła się odpowiedzieć naszej reporterce na kilka pytań dotyczących startu programu. W rozmowie opowiedziała między innymi o swoich planach na zbliżającą się Wielkanoc. Wyznała również, czy myślała kiedykolwiek o wyprowadzce z kraju - na przykład do Hiszpanii - "śladami Dowborów".

Plany były i gdzieś tam nawet rozmawiamy cały czas, a może przeprowadzka gdzieś ciepłe kraje... Ale to są na razie rozmowy wyznała celebrytka.

Jesteście ciekawi, co jeszcze powiedziała przed naszą kamerą? Zachęcamy do obejrzenia całego materiału wideo.

