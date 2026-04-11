W ubiegłą niedzielę zabrakło nowego odcinka "Tańca z gwiazdami", ale już lada moment uczestnicy znów staną do rywalizacji, a jedna z par będzie musiała pożegnać się z programem. Iza Miko i Albert Kosiński to jeden z duetów, który weźmie udział w dogrywce. Jakie emocje towarzyszą im w związku z tym? O wszystkim opowiedzieli naszej reporterce.

Iza Miko i Albert Kosiński są pełni obaw przed "Tańcem z gwiazdami"

Wszystko wskazuje na to, że nowy odcinek "Tańca z gwiazdami" będzie wręcz kipiał od wrażeń i emocji. Wiadomo już, że gościnnie w roli prowadzącego wystąpi Mikołaj Bagi Bagiński, a także, że wiele gwiazd wesprze wyjątkowo uczestników.

To jeszcze nie wszystko, bo Iza Miko i Albert Kosiński oraz Kamil Nożyński i Izabela Skierska będą musieli zmierzyć się w dogrywce. Choć sama dogrywka nie jest niczym nowym, tak zaskakująca okazała się decyzja produkcji, która postanowiła podnieść poprzeczkę uczestnikom. Dotychczas pary prezentowały choreografie, które miały już okazję zatańczyć. Tym razem jednak oba duety były zmuszone przygotować zupełnie nowe układy.

W rozmowie z naszą reporterką Iza Miko i Albert Kosiński przyznali wprost, że towarzyszy im z tego powodu ogromny stres.

Ja nawet nie wiem, na jakich zasadach będzie ta dogrywka. Miałem przyjemność brać udział kiedyś w dogrywce, ale wtedy tańczyliśmy taniec, który już zarówno jedna para, jak i druga tańczyła wcześniej. Teraz mamy zupełnie nowy taniec, więc jest coś innego. Więc też nie wiem do końca, czym się będą kierowali jurorzy. Może będą stricte brali pod uwagę ten taniec, może będą brali całokształt, może będą brali pod uwagę to, kto zrobił większy progres. Ciężko powiedzieć, więc my po prostu robimy swoje. Mam nadzieję, że dowieziemy, że wszystko się uda, a reszta to już w rękach jurorów

Pojawiły się jednak opinie, że Iza Miko jest faworytką jurorów. Czy z tego powodu może być spokojna o sukces w dogrywce?

Obejrzyj wideo i sprawdź, co powiedziała.

