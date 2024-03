Już za chwilę ruszy nowa edycja „Tańca z gwiazdami”. Nieco odświeżona formuła Polsatu budzi wielkie emocje wśród widzów. Niewykluczone, że będzie to najciekawsza odsłona tanecznego show ostatnich lat. Dużo mówi się o uczestnikach programu. Stacji udało się tym razem namówić na występ mnóstwo popularnych i gorących nazwisk. Przekonali nawet gwiazdy, które do tej pory odmawiały. Z pewnością jedną z faworytek w walce o Kryształową kulę jest nastoletnia Roksana Węgiel. Sporo mówi się też o Macieju Musiale. Widzowie z pewnością zwrócą uwagę na młodszych uczestników produkcji. Co o tym składzie sądzi Iwona Pavlović?

Iwona Pavlović już ma ulubieńca nowej edycji „Tańca z gwiazdami”?

Tym razem widzowie nie mogą narzekać na skład „Tańca z gwiazdami”. Nadchodząca edycja na pewno wywoła mnóstwo emocji zarówno wśród starszych, jak i młodszych widzów. Lista uczestników robi wrażenie także na jurorach, którzy również czują, że w tegorocznej odsłonie tanecznego show będzie się działo. W rozmowie z naszą reporterką Iwona Pavlović przyznała, że była zaskoczona tak mocną ekipą. Dodała, że trudno jej wybrać jednego faworyta czy faworytkę.

Dla mnie wszystkie gwiazdy są wielkim zaskoczeniem, ponieważ wszystkie gwiazdy znam. I to jest super. (…) Rzeczywiście te wszystkie nazwiska my wszyscy bardzo dobrze znamy. I chyba o to chodziło. Nie wybiorę nikogo, ponieważ czekam na wszystkich z utęsknieniem – powiedziała Iwona Pavlović.

W dalszej części wywiadu jurorka przyznała, że choć nie potrafi wyróżnić jednej osoby z grupy tegorocznych uczestników „Tańca z gwiazdami”, to zawsze z wypiekami na twarzy przygląda się występom mężczyzn. Myślicie, że Maciej Musiał skradnie jej serce swoimi staraniami na parkiecie?

Zawsze się śmieję, że lubię oglądać tych mężczyzn tańczących. Jednak kobieta bardziej się kojarzy z tańcem, a mężczyzna tak niekoniecznie. Zawsze czekam, żeby zobaczyć, jak panowie-gwiazdy zatańczą – zdradziła jurorka.

Już w niedzielę, 3 marca ruszy nowa edycja tanecznego show. Ostatnio pojawiły się wątpliwości, czy Maffashion zatańczy w pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Celebrytka ma dużego pecha do kontuzji. A wy macie już swojego faworyta lub faworytkę?

