Iwona Pavlović, jurorka znana z surowych ocen w programie "Taniec z Gwiazdami", tym razem zaskoczyła wyjątkowo ciepłymi słowami. Wspominając występ piosenkarki Justyny Steczkowskiej, przyznała, że jej klasa, wdzięk i zaangażowanie w taniec były dla niej niedoścignioną inspiracją. Takie słowa z ust Pavlović są rzadkością. Koniecznie musicie posłuchać, co powiedziała przed naszą kamerą.

Iwona Pavlović z sentymentem wspominała udział Justyny Steczkowskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorka podkreśliła, że Justyna jest osobą absolutnie wyjątkową, a jej sposób poruszania się na parkiecie był zawsze pełen klasy. Nawet kiedy Steczkowska popełniała błędy techniczne, dla Pavlović wyglądało to "fantastycznie".

Justyna jest absolutnie wyjątkowa. Gdybym miała znaleźć drugą osobę, która ma to, co ona, to nie znajdę. Jest jedyna – stwierdziła. – To jest kobieta, która zawsze siedzi ładnie, zawsze stoi ładnie, nawet jak źle tańczy, to robi to ładnie, czyli rusza się ładnie, ona wszystko robi ładnie

– dodała z uśmiechem.