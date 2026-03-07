Felicjańska gorzko o młodym pokoleniu w "Królowej przetrwania". Podsumowała

Za nami początek trzeciego sezonu „Królowej przetrwania”. Pierwszy odcinek, który zobaczyliśmy w środę, 4 marca, wywołał spore emocje. Nie brakowało spięć, a nawet awantur. Na Sri Lane popłynęły też pierwsze łzy. Zmaganiom uczestniczek przyglądała się prowadząca show Małgorzata Rozenek-Majdan. Natomiast o zwycięstwo walczyły Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner, Nicol Pniewska, Sofi Sivokha, Monika Jarosińska, Dominika Serowska, Agnieszka Grzelak, Dominika Rybak, Karolina Pajączkowska oraz Izabela Macudzińska.

Ilona Felicjańska gorzko o młodym pokoleniu w „Królowej przetrwania”. „Chciałabym innego świata”

Na premierze „Królowej przetrwania” wywiadu naszej reporterce udzieliła Ilona Felicjańska. Modelka, która w maju skończy 53 lata, przyznała, że była jedną z najstarszych uczestniczek programu. Nie ukrywała też, że mocno odczuła różnicę wieku między dziewczynami.

Największym wyzwaniem było zderzenie się z innym światem. Nie ma co ukrywać, byłam jedną z najstarszych tam osób, która jeszcze pamięta trochę inny świat. Świat, którym kierowały trochę inne zasady, inne wartości. Tutaj zderzyłam się z tym, co nie zawsze mi się podoba powiedziała naszej reporterce.

W dalszej części Felicjańska zasugerowała, że momentami na Sri Lance czuła się jak dinozaur ze względu na różnicę wyznawanych wartości. Choć nie wywołała do tablicy żadnej z uczestniczek, możemy wyczytać, że nie wszystkie zachowania jej się podobały.

Chciałabym wierzyć w to, że możemy wygrać swoim wnętrzem, dobrocią, etyką, moralnością, kulturą osobistą… Nie chcę mówić, że tam absolutnie tego nie było, ale jednak chciałbym innego świata. Byłam tam i miałam okazję pokazać, że warto być dinozaurem, warto mieć jakieś zasady, że warto nie używać wulgaryzmów, warto się wspierać, warto być dobrym mimo wszystko, warto wierzyć, że najlepsza powinna wygrać stwierdziła.

Słowa modelki sugerują, że nie ze wszystkimi uczestniczkami było jej po drodze. Warto przypomnieć, że trzeci sezon „Królowej przetrwania” rozpoczął się od wielkiej kłótni.

Bardzo to odczułam. Nie spodziewałam się, że aż tak. Ale też cieszę się, że tam byłam, bo mogłam przyjrzeć się i nabrać dystansu i spróbować nie oceniać tego dodała.

Ilona Felicjańska w trzecim sezonie „Królowej przetrwania”. Wicemiss Polonia walczyła z nałogiem

Ilona Felicjańska to kolejna barwna uczestniczka „Królowej przetrwania”, która ma za sobą wiele doświadczeń - zarówno sukcesów, jak i porażek. W przeszłości przez lata walczyła z chorobą alkoholową i trafiła do chrześcijańskiego ośrodka. Po dłuższej przerwie postanowiła wrócić do telewizji.

Zobacz także: