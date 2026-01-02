Po emisji jedenastej edycji programu "Hotel Paradise" zwycięzcy udzielili nam wywiadu, w którym opowiedzieli, co u nich obecnie słychać. Wypowiedzieli się również o relacji, która nie przetrwała poza murami hotelu. W pewnym momencie Kuba skrytykował urodę Agaty. Zrobiło się niezręcznie?

"Hotel Paradise". Kuba ostro o wyglądzie Agaty

Za nami finał jedenastej edycji "Hotelu Paradise". Na ścieżce lojalności stanęli Agata Weiss i Kuba Krajewski, którzy wyraźnie mieli się ku sobie podczas rajskich wakacji. Kiedy jednak przyszło im znów zmierzyć się z codziennością, zaczęli zauważać zbyt duże różnice w swoich charakterach. Ostatecznie relacja uczestników nie przetrwała.

Zwycięzcy randkowego show udzielili nam wywiadu, w którym opowiedzieli między innymi jak obecnie wygląda ich znajomość. W pewnym momencie Kuba niezbyt pochlebnie wypowiedział się o urodzie programowej partnerki. Zaznaczył jednak, że liczy się dla niego przede wszystkim charakter potencjalnej partnerki.

Każdy ma jakieś preferencje. Dla mnie wizualnie Agatka jest trochę za szczupła i przez to, że ma zrobiony biust to dla mnie ten biust nie pasuje do filigranowości. Dla mnie i tak charakter jest numerem jeden, wszystko inne się wyłącza jeśli jest to zgranie charakterowe ocenił podczas wywiadu.

Co jeszcze nam powiedział? Obejrzyj wideo.

