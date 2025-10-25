Program "Hotel Paradise" już od przeszło 5 lat cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów stacji TVN7. Aktualnie możemy śledzić już 11. edycję show, której finał zbliża się już wielkimi krokami. Między innymi na ten temat porozmawialiśmy ostatnio z Jackiem Kanią, zwycięzcą 7. edycji programu. Nie zabrakło także wielu innych wątków związanych z show, a także odpowiedzi na najbardziej nurtujące fanów pytanie - czy "Hotel Paradise" jest reżyserowany?

Reklama

"Hotel Paradise": Jacek odsłania kulisy show

Kiedy padło pytanie o to, czy "Hotel Paradise" to jest "samo życie", czy też reżyserka, Jacek odpowiedział wprost:

Od czegoś reżyser i scenarzysta są, ale dram im tam raczej nikt nie podkręca - zaczął Jacek w naszej rozmowie

A co zdradził dalej na ten temat? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej. A całą naszą rozmowę z Jackiem Kanią z "Hotelu Paradise" możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

Zobacz także: