Po latach ujawnił prawdę o "Hotelu Paradise". Zwycięzca show zdradził to w naszym wywiadzie
Jacek Kania wygrał 7. edycję "Hotelu Paradise" razem z Kornelią Rajnerowicz. Ostatnio mieliśmy okazję gościć sympatycznego uczestnika hitowego show TVN7 w naszym studio. Jacek odpowiedział m.in. na najbardziej nurtujące widzów pytanie - czy program jest reżyserowany, czy jednak wszystko, co fani widzą w telewizji, to czysta "hotelowa" rzeczywistość. Zobaczcie, co nam zdradził!
Program "Hotel Paradise" już od przeszło 5 lat cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów stacji TVN7. Aktualnie możemy śledzić już 11. edycję show, której finał zbliża się już wielkimi krokami. Między innymi na ten temat porozmawialiśmy ostatnio z Jackiem Kanią, zwycięzcą 7. edycji programu. Nie zabrakło także wielu innych wątków związanych z show, a także odpowiedzi na najbardziej nurtujące fanów pytanie - czy "Hotel Paradise" jest reżyserowany?
"Hotel Paradise": Jacek odsłania kulisy show
Kiedy padło pytanie o to, czy "Hotel Paradise" to jest "samo życie", czy też reżyserka, Jacek odpowiedział wprost:
Od czegoś reżyser i scenarzysta są, ale dram im tam raczej nikt nie podkręca
A co zdradził dalej na ten temat? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej. A całą naszą rozmowę z Jackiem Kanią z "Hotelu Paradise" możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.
