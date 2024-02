Nie da się ukryć, że najnowsza edycja tanecznego show Polsatu "Taniec z gwiazdami" wzbudza ogromne emocje. Już niebawem na parkiecie zobaczymy ulubieńców widzów, Hanne Żudziewicz i Jacka Jeschke. Jak zamierzają pogodzić nowe obowiązki z opieką nad dzieckiem? Wszystko już wiemy!

Wiosenna ramówka Polsatu, jak zawsze przyciągnęła największe gwiazdy, związane ze stacją. Te brylowały na czerwonym dywanie, z chęcią pozując fotoreporterom na ściance. Tego dnia nie mogło zabraknąć także Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke, którzy pojawiając się na ramówce Polsatu, nie szczędzili sobie czułości. To była najlepsza okazja, aby podpytać ich o plany na przyszłość i występ w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Troszkę było mi ciężko podjąć tę decyzję, no bo jestem mamą, ale minął już prawie rok i cztery czy pięć miesięcy, więc to jest ten czas, że ja muszę po prostu wejść i zacząć działać zawodowo. Bo jak nie teraz, no to kiedy? Więc jestem taka podekscytowana i chyba mam nową energię, jeszcze mocniejszą, niż ostatnio i Jacek mówi, że mnie aż wyrywa na ten parkiet

wyznała Hanna.