Niedawno pojawiły się nowe odcinki programu "Gogglebox" w lekko odświeżonym składzie. Mianowicie, obok Sylwii Bomby zasiadła ponownie Ewa Mrozowska i zastąpiła miejsce Lili Antoniak, która brała udział w show od 2022 roku. Czy Grzegorz Collins dołączy do ekipy "Gogglebox" i usiądzie obok Ewy i Sylwii?

Grzegorz Collins dołączył do "Gogglebox"?

Podczas sesji zdjęciowej do najnowszej edycji "Gogglebox" Grzegorz Collins towarzyszył swojej ukochanej - Sylwii Bombie. Czy to oznacza, że również dołączył do show? W wywiadzie dla Party potwierdził, że dostał propozycję dołączenia do telewizyjnego programu, ale z niej nie skorzystał. Wspomniał również, że to nie pierwszy raz, gdy produkcja odezwała się do Collinsa z propozycją pracy przy formacie "Gogglebox".

Miało powstać Gogglebox VIP i tam była propozycja, żebyśmy z bratem dołączyli(...) chyba to jednak nie powstało. Teraz też propozycja była, ale odmówiłem - powiedział Collins.

Collins dodał, że jest jedna osoba, która mogłaby spowodować, aby przyjął propozycję produkcji i jest nią jego wybranka serca, Sylwia Bomba. Jednak, gdy odezwała się do niego osoba z produkcji, to postanowił nie skorzystać z tej szansy.

Jeżeli Sylwia mnie o to poprosi to dla niej to zrobię. A jeżeli produkcja czy stacja to moja odpowiedź byłaby negatywna - wyznał Grzegorz.

Wygląda na to, że przy najnowszej edycji Grzegorz nie będzie towarzyszył Sylwii, ale kto wie, być może pojawi się w kilku odcinkach u boku swojej ukochanej.

Przypominamy, że od 26.02 na antenie TTV można obejrzeć najnowsze odcinki "Gogglebox. Przed telewizorem", w których nie brakuje takich gwiazd jak: Sylwia Bomba, Ewa Mrozowska, Agnieszka i Artur Kotońscy, Mariusz Kozak czy Dominik Abus.

