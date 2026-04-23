Gamou Fall i Hanna Żudziewicz należą do najbardziej wyróżniających się par w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami", a widzowie coraz częściej typują ich jako potencjalnych finalistów, a nawet zwycięzców programu. Jak do tych prognoz odnosi się sam aktor? Jego komentarz może być sporym zaskoczeniem dla fanów.

Gamou Fall wygra "Taniec z Gwiazdami"?

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz to para, która od początku "Tańca z Gwiazdami" regularnie zbiera wysokie noty i pochwały od jurorów, a widzowie coraz częściej wskazują ich jako potencjalnych zwycięzców show. W ostatnich odcinkach szczególnie dużo mówi się jednak nie tylko o ich regularnych występach, ale także o zamianie partnerów, która wprowadziła sporo emocji do rywalizacji.

Ogromne wrażenie zrobił występ Gamou Falla z Magdaleną Tarnowską, z którą zatańczył ogniste paso doble w ramach odcinka z wymianą par. Ich choreografia została oceniona maksymalną liczbą punktów i spotkała się z owacjami na stojąco, a jurorzy nie kryli zachwytu, podkreślając wyjątkową emocjonalność i teatralność tańca. Widzowie i eksperci zgodnie uznali ten występ za jeden z najbardziej emocjonujących momentów całej edycji, który może przejść do historii programu.

Według bukmacherów, gdyby finał "Tańca z Gwiazdami" odbył się teraz, to właśnie Gamou Fall sięgnąłby po Kryształową Kulę. Jak do takich przewidywań odnosi się sam uczestnik programu?

To jeszcze nie był finał. Zostało jeszcze dużo pracy do tego czasu. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Apetyt rośnie w miarę jedzenia ale podchodzimy z pokorą. Będziemy ciężko pracowali, jedziemy z tym powiedział przed naszą kamerą.

