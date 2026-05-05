W 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" jedno nazwisko wraca w rozmowach wyjątkowo często, a chodzi o Gamou Falla. Z tygodnia na tydzień jego występy z Hanną Żudziewicz zbierają wysokie noty i mocne pochwały od jurorów, a widownia coraz śmielej dopisuje ich do finałowej układanki. Aktor w rozmowie z Party.pl ujawnił, jaki ma pomysł na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskoczeni?

Gamou Fall ma szansę na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami"?

Gamou Fall w programie "Taniec z Gwiazdami" dał się poznać od zupełnie innej strony. Już nie jako sportowiec i aktor, ale jako tancerz. Gamou udowodnił, że sportowiec może świetnie sobie radzić również w tańcu, a widzowie i jurorzy są pod wrażeniem jego talentu.

Co więcej, Gamou Fall ma w sobie ogromną skromność. Zamiast podkręcać narrację o wygranej, do której jest typowany od samego początku, on akcentuje pokorę i konsekwencję, a także ciężką pracę w drodze do celu. W ostatnim odcinku oprócz Gamou Falla zobaczymy też Magdalenę Boczarską, Paulinę Gałązkę i Sebastiana Fabijańskiego. To pierwszy raz w historii, kiedy w finale "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy aż cztery pary.

Gamou Fall ujawnia, na co wydałby wygraną w "TzG"

Gamou Fall w rozmowie z reporterką Party.pl Simoną Stolicką ujawnił, jaki ma pomysł na wygraną w "Tańcu z Gwiazdami", jeśli uda mu się zdobyć Kryształową Kulę:

Na co bym przeznaczył? No, ja nie rozwalam kasy. Mam dziecko i przyszłość - to jest mój priorytet, więc rodzina. - wyznał Gamou Fall

A czy Gamou Fall wolałby, aby w finale "Tańca z Gwiazdami" były tylko trzy pary? Aktor mówi wprost:

Wiadomo pieniądze są ważne i każdy chce wygrać, ale jest coś ważniejszego. Kasę zarobi się gdzie indziej, a to, że maleją szansę, to mnie w ogóle nie obchodzi. Ona nie zasłużyła w mniejszym stopniu niż ja czy ktokolwiek inny.

