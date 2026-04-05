Sebastian Fabijański to popularny polski aktor i raper, którego nazwisko przez lata cieszyło się różną sławą ze względu na medialne konflikty. Obecnie polska publika może zobaczyć go z nieco innej strony w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie tworzy taneczną parę z Julią Suryś. W rozmowie z Party.pl przyznał, że jest religijną osobą, a katolickie praktyki towarzyszą mu również w trakcie nagrywania telewizyjnego programu Polsatu.

Sebastian Fabijański szczerze o wierze i "Tańcu z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański z odcinka na odcinek "Tańca z Gwiazdami'" budzi coraz większe emocje. W 5. odcinku na mocy głosów telewidzów oraz punktacji od jury dostał awans do dalszej konkurencji, choć z tego samego wieczoru z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnała się Natsu i Mateusz Pawłowski. Po odcinku live Fabijański z partnerką taneczną Julią Suryś udzielili nam wywiadu, którego osią stała się wiara artysty.

Po zapytaniu aktora o wykonywany przez niego znak krzyża przed każdym tańcem w "Tańcu z Gwiazdami", aktor pewnym głosem odpowiedział, jak patrzy na boskie wstawiennictwo w codziennym życiu.

Robię znak krzyża, proszę o opiekę, o wsparcie, o spokój, bo po prostu wiem o tym, że mogę zrobić dobrą robotę na tym parkiecie, ale bardzo dużo jest uzależnione nie tylko ode mnie, tylko od świata, który mnie otacza. Jeśli 'szef' jest w stanie mi jakoś poukładać te klocki tak, żebym miał z górki a nie pod górkę, to chętnie przypomnę mu się. Tak to widzę wyznał w rozmowie z Party.pl Sebastian Fabijański.

W dalszej części rozmowy w wideo powyżej zarówno Sebastian Fabijański, jak i tancerka Julia Suryś zdradzili nam, jak zamierzają spędzić nadchodzą Wielkanoc. Jesteście ciekawi, czy znajdą czas na coś więcej prócz treningów do kolejnego odcinka?

