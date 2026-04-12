Ewa, uczestniczka 5. edycji "Farmy" zszokowała wszystkich, kiedy w dniu, w którym szykował się pojedynek Aksela z Henrykiem, spakowała rzeczy i opuściła gospodarstwo. Impuls pojawił się w momencie, kiedy na miejscu zjawiły się prowadzące i zażądały jasnej odpowiedzi: Ewa zostaje czy wraca do domu. Teraz uczestniczka zabrała głos i ujawnia, czy żałuje swojej decyzji o odejściu z "Farmy". W końcu wszystko ujawniła!

Ewa odeszła z "Farmy"

Na "Farmie" immunitet zwykle oznacza jedno - że można odetchnąć i przetrwać kolejny etap bez nerwów. Uczestnicy czekają na tę chwilę nawet jeśli wiążę się z farmerowaniem i trudnymi obowiązkami. W przypadku Ewy zadziałało to odwrotnie. Gdy prowadzące postawiły sprawę zero-jedynkowo i poprosiły o natychmiastową deklarację, długo nie kalkulowała. Chwila wahania, szybkie pakowanie i decyzja stała się faktem. Ewa opuściła "Farmę".

To odejście wybrzmiało jeszcze mocniej, bo zbiegło się z dniem planowanego starcia Aksela z Henrykiem. W takim momencie każdy ruch ma ciężar, a po odejściu Ewy zmienił się całkowicie układ sił i rozpadły się wszystkie sojusze. A czy Ewa po raz drugi podjęłaby taką samą decyzję? Wszystko ujawniła!

Ewa żałuje decyzji o odejściu z "Farmy"?

Ewa, była już uczestniczka 5. edycji "Farmy" w rozmowie z reporterką Party.pl Simoną Stolnicką ujawniła, co skłoniło ją do odejścia z programu i czy żałuje podjętej decyzji:

Bardzo się cieszę, że zrobiłam to w tym momencie, dlatego, że zaryzykowałam w jakimś stopniu. (...) Cieszę się, że zostałam wywołana do odpowiedzi, bo mogłam pokazać, że ja nie rzucam słów na wiatr. Jestem pisarką, dla mnie słowa mają ogromną moc. Godność, honor to słowa, które powinny być wazne nie tylko w poprzednich epokach, teraz tym bardziej, zwłaszcza, że jest się mamą tak jak ja. - wyznała wprost Ewa

