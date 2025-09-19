Ewa Minge to znana polska projektantka, która w swojej karierze ubierała wiele znanych osobistości. Najwięcej mówiło się jednak o jej współpracy z Jolantą Kwaśniewską, z którą do dziś żyje w przyjacielskich relacjach. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła nieznane szczegóły w tym temacie. Gdy wspomniała o Marcie Nawrockiej, jednego była pewna.

Ewa Minge wspomina współpracę z Kwaśniewską i mówi o Marcie Nawrockiej

Podczas treningu do "Tańca z gwiazdami", w rozmowie z naszym reporterem, Ewa Minge opowiedziała więcej o współpracy z Jolantą Kwaśniewską, którą ubierała, gdy ta była pierwszą damą. Jak podkreśliła, miło wspomina ten czas, a nawet wciąż łączy je zażyła relacja. Zdradziła, że na arenie międzynarodowej Jolanta Kwaśniewska dumnie chwaliła się jej projektami i chętnie opowiadała jej, jak doceniana jest za granicami naszego kraju.

Piękna przygoda. Uwielbiamy się z Jolą do dzisiaj. (...) Wspaniały człowiek, cudowna kobieta. Kobieta, która działała ponad podziałami, którą kochała większość Polaków. (...) To była kobieta, która swoją klasą, swoimi działaniami, swoją miękkością, sprawiła, że ta jej działalność charytatywna - bardzo mocna, bardzo skuteczna - bardzo dużo dała prezydenturze. Bardzo ona była doskonale postrzegana na świecie

Ewa Minge wspomniała również o Marcie Nawrockiej, która dopiero rozwija skrzydła jako pierwsza dama. Jak się okazało, ma wobec niej pewne oczekiwania.

