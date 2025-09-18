Anna Lewandowska od lat postrzegana jest jako synonim dobrego gustu i elegancji. Jej styl budzi zainteresowanie mediów i inspiruje wiele kobiet, które śledzą jej wybory modowe. Dzięki konsekwencji i wyczuciu estetyki zyskała miano jednej z najlepiej ubranych Polek. Nasz reporter zapytał celebrytkę o sekret idealnego wyglądu. Jej odpowiedź zaskoczyła wszystkich.

Anna Lewandowska ma ważny apel do kobiet

Anna Lewandowska przez lata wypracowała sobie pozycję jednej z najlepiej ubranych kobiet w naszym kraju. Żona Roberta Lewandowskiego zawsze wygląda świetnie, a jej stylizacje, figura i makijaż codziennie inspirują miliony kobiet. Nic więc dziwnego, że na Instagramie udało jej się zgromadzić ponad 5 milionów obserwatorów.

Celebrytka pojawiła się ostatnio na evencie marki YES, z którą całkiem niedawno nawiązała współpracę. Na imprezie jak zwykle prezentowała się olśniewająco. Nasz reporter zapytał o sekret jej urody. Lewandowska udzieliła zaskakującej odpowiedzi.

Myślę, że za dużo się mówi o tym wyglądzie, sukcesie. Ważne jest to, co my kobiety chcemy zaprezentować od środka. Zdecydowanie skupiłabym się też na tym, że pewność siebie kobiet wywodzi się z czegoś zaczęła ambasadorka marki YES.

Anna Lewandowska skierowała ważny apel do swoich obserwatorek.

Teraz zadajmy sobie pytanie: skąd bierzemy tą pewność siebie? Dla niektórych to będzie wygląd, dla niektórych to będzie biżuteria, dla niektórych to będzie sport, dla niektórych to będzie przede wszystkim wiedza, inteligencja. Także myślę, że każda z kobiet powinna sobie odpowiedzieć na to pytanie kontynuowała.

Na koniec rozmowy pojawiło się ważne przesłanie od Anny Lewandowskiej. Zobacz nasze wideo, by dowiedzieć się, co powiedziała.

