Emilia po udziale w ósmej edycji "Sanatorium miłości" zdobyła dużą sympatię widzów i sporą rozpoznawalność. W rozmowie z naszym reporterem opowiedziała nie tylko o swojej przygodzie z programem, ale także o wypadku, który wydarzył się kilka miesięcy temu. Jak się dziś czuje?

Emilia była jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek ósmej edycji "Sanatorium miłości". Widzowie szybko zwrócili uwagę na jej otwartość, poczucie humoru i bezpośredni charakter, dzięki którym zdobyła dużą sympatię fanów programu. Emilia od początku podkreślała, że nie zamierza udawać nikogo innego i szuka relacji opartej na szczerości oraz prawdziwych emocjach.

W trakcie programu szczególnie bliską relację stworzyła z Henrykiem Rz., z którym spędzała dużo czasu i którego widzowie szybko zaczęli łączyć z uczestniczką. Ich znajomość miała jednak wiele zwrotów akcji i wzbudzała sporo emocji zarówno wśród kuracjuszy, jak i internautów. Po zakończeniu programu Emilia przyznała, że między nimi wciąż jest chemia, a ich relację określiła jako "przyjaźń z przyszłością".

Emilia była niedawno gościem programu "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziała o kulisach swojego udziału w "Sanatorium miłości" i zdradziła kilka nieznanych wcześniej szczegółów związanych z programem. Uczestniczka znalazła także chwilę na rozmowę z naszym reporterem, podczas której wróciła do trudnych wspomnień związanych z wypadkiem, którego doświadczyła kilka miesięcy temu. Jak się dziś czuje?

Zaraz będzie pół roku od tego wypadku. Rękę mam dalej niesprawną, niewładną. No więc to dalej trwa. Zobaczymy, jak dalej, jak długo powiedziała.

