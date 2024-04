Emi i Dan z "Love Island" wzbudzali w widzach wiele skrajnych emocji. Ich relacja w programie była łagodnie mówiąc skomplikowana i ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Teraz Emi postanowiła powiedzieć kilka słów o swoich uczuciach względem Dana. Zobaczcie!

Tegoroczna edycja "Love Island" była naprawdę wyjątkowa. W tym sezonie działo się tyle, ile nigdy przedtem, a fani programu nie nadążali za kolejnymi wątkami w willi. Najszerzej komentowaną relacją była ta pomiędzy Adrianem, Danem a Emi. Teraz Emi postanowiła wyjawić przed naszą kamerą całą prawdę o swoich odczuciach wobec Dana. Nie gryzła się w język.

A co spowodowało, że Emi uznała, że relacja z Danem naprawdę nie ma już sensu? Okazuje się, że gdy chłopak wyznał jej miłość, ta odsunęła się od niego.