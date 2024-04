Emocje po finale "Love Island" wciąż nie opadają, a na świeczniku są nie tylko finaliści, ale również Dan i Adrian, których relacja była bardzo zażyła w programie. Po opuszczeniu Wyspy Miłości Adrian przyznał, co sądzi o związku Dana i Amandy. Jego przyjaciel może być niezadowolony po tych słowach.

Reklama

Adrian z "Love Island" komentuje związek Dana i Amandy

Za nami finał 8. edycji "Love Island", którą zwyciężyli Jarek i Zuza. Jednak w trakcie trwania programu to nie oni byli jedną z najbarwniejszych postaci na Wyspie Miłości. Relacja przyjacielska Adriana i Dana była szeroko komentowana w mediach społecznościowych tak samo, jak ich relacje miłosne. Kilka dni przed finałem Dan i Amanda z "Love Island" odpali z programu. Oboje mają silne charaktery i choć na początku ich relacji było wiele namiętności, to jednak z czasem zaczęły pojawiać się między nimi sprzeczki. W rozmowie z Party.pl Adrian został zapytany o to, czy sądzi, że relacja z Dana z Amandą ma potencjał. Uczestnik show był bardzo bezpośredni.

Wiem, że z tej mąki chleba nie będzie. Wiem, że raczej z Amandą, no nie będą mocną parą. Myślę, że szybko do nich ta rzeczywistość trafi i prawdopodobnie nie będą ze sobą — powiedział Adrian.

Co więcej, zdradził Adrian z "Love Island"? Dlaczego uważa, że relacja Dana i Amandy nie przerwa? Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo powyżej.

Reklama

Zobacz także: Dan z "Love Island" pochwalił się swoją miłością: "Piękna księżniczka"