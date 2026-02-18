Eliza Macudzińska wraz z ukochanym, Marcelem Gawrońskim, pojawili się wspólnie na ramówce TVN. Para zrobiła tam prawdziwą furorę, zwłaszcza że Eliza pojawiła się tym razem bez rodziców, tylko z chłopakiem. W rozmowie z dziennikarką Angeliką Bielską dla Party.pl zdradzili, gdzie będzie można śledzić ich wspólne przygody na ekranie.

Eliza Macudzińska pojawi się z ukochanym na ekranie

Medialne doniesienia o wspólnym pojawieniu się Elizy Macudzińskiej i Marcela Gawrońskiego na ekranie okazały się prawdziwe. Para pojawiła się podczas ramówki TVN, pozując razem na ściance. Eliza pojawiła się bez rodziców, za to w towarzystwie ukochanego, z którym chętnie uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego.

Udzielili również wywiadu dziennikarce Angelice Bielskiej, gdzie zdradzili, że wezmą udział w bardzo popularnym formacie telewizyjnym. Tego nikt się nie spodziewał!

No to możemy zdradzić. Jesteśmy w 99 gra o wszystko razem, wspólnie. 7 marca wychodzi, mam nadzieję, że będziecie oglądać i nas śledzić zdradził Marcel Gawroński.

Eliza Macudzińska ocenia, czy lepiej grało jej się z mamą, czy z ukochanym!

Eliza Macudzińska wystąpiła ze swoją mamą - Izabelą Macudzińską w formacie "99. Gra o wszystko". Jest to polski program telewizyjny emitowany na antenie TTV, łączący elementy teleturnieju i reality show. Uczestnicy rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach sprawnościowych, zręcznościowych, intelektualnych, a do wygrania jest spora suma pieniędzy.

W najnowszej edycji programu, która startuje 7 marca na antenie TTV, Eliza Macudzińska pojawi się tym razem w towarzystwie swojego ukochanego! W dalszej rozmowie dziennikarka Party.pl zapytała influencerkę, czy lepiej grało jej się z mamą, czy z chłopakiem. Odpowiedź 17-latki okazała się bardzo emocjonująca!

O nie! To tak jakbyś mi kazała wybierać pomiędzy mamą a tatą. Nie wybiorę. Z mamą było fajnie i z Marcelkiem było fajnie wyznała w emocjach.

Zobacz również: