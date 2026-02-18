Eliza Macudzińska jest córką Izabeli Macudzińskiej oraz Patryka Borowiaka. 17-letnia influencerka jest w szczęśliwym związku z Marcelem Gawrońskim. W rozmowie z naszą redaktorką dla Party.pl otwarcie opowiedziała o swoim podejściu do zaręczyn i zdradziła, czy marzy już o lśniącym pierścionku na palcu.

Eliza Macudzińska szczerze o zaręczynach! "Mam 17 lat dopiero"

Eliza Macudzińska wraz ze swoim ukochanym, Marcelem Gawrońskim, pojawili się wspólnie na ramówce TVN. Para chętnie pokazuje się publicznie i nie ukrywa łączącego ich uczucia. Mimo młodego wieku tworzą udany związek, a fani mocno kibicują im w realizacji kolejnych wspólnych planów.

Jakie są jednak ich prawdziwe zamiary? Dziennikarka Angelika Bielska w wywiadzie dla Party.pl zapytała Elizę wprost, czy marzy już o lśniącym pierścionku na palcu. Odpowiedź influencerki rozwiewa wszelkie wątpliwości.

W przyszłości na pewno, jak na razie mam 17 lat dopiero więc jeszcze nam się nie spieszy z takimi rzeczami, teraz ogólnie też stawiam mocno na karierę, mamy fajne wspólne plany, chcemy iść razem w górę się bardzo wspieramy, mamy plany życiowe to na pewno, ale takie rzeczy jak pierścionek, ślub to to jeszcze za parę lat wyznała Eliza Macudzińska.

Kim jest Marcel Gawroński?

Marcel Gawroński to członek internetowej ekipy Teenz. Partner Elizy Macudzińskiej również rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych, a zanim na dobre związał się z internetem, próbował sił w sportach walki.

Marcel i Eliza są razem od 2024 roku. W swoich mediach społecznościowych chętnie publikują wspólne zdjęcia oraz nagrania, otwarcie okazując sobie uczucia. Zdaniem internautów influencerzy świetnie do siebie pasują, dzięki czemu zyskali wierną i coraz liczniejszą grupę fanów.

Eliza Macudzińska i Marcel Gawroński na rajskich wakacjach

Jeszcze na początku roku Eliza Macudzińska i Marcel Gawroński wybrali się na prawdziwie rajskie wakacje. Nie podróżowali jednak sami – towarzyszyli im rodzice Elizy: Izabela Macudzińska, znana z programu "Królowe życia", oraz Patryk Borowiak.

Rodzina udała się do Tajlandii, gdzie spędzili czas w luksusowych okolicznościach. 17-letnia Eliza chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych romantycznymi kadrami z ukochanym. Para wspólnie powitała także Nowy Rok, publikując zdjęcia z podpisem: "Kolejny rok razem!".

