Eliza Macudzińska jest młodą polską influencerką, która zyskała rozgłos dzięki temu, że od dziecka pojawiała się u boku rodziców, Izabeli Macudzińskiej oraz Patryka Borowiaka, w popularnych programach telewizyjnych, takich jak „Królowe życia” i „Diabelnie boskie”. Dziś Eliza ma już 17 lat i jako nastolatka buduje własną popularność w mediach społecznościowych, gromadząc setki tysięcy obserwujących na Instagramie i TikToku, a także biorąc udział w projektach influencerów, takich jak chociażby grupa Teenz. Teraz pojawiła się na wiosennej ramówce TVN i powiedziała kilka słów o swoich rodzicach. Będziecie zaskoczeni!

Relacje Elizy Macudzińskiej z rodzicami

Eliza Macudzińska nigdy nie ukrywała, że ma świetne relacje z rodzicami. Są one bardzo otwarte, a nastolatka może liczyć na wsparcie ze strony rodziców. Jak wiadomo, Eliza dorastała na oczach widzów i kamery towarzyszyły jej od najmłodszych lat. Zapewne dlatego też ma tak duże wsparcie w działalności związanej z mediami społecznościowymi. Co więcej, w wieku 16 lat Eliza Macudzińska zdecydowała się wyprowadzić z domu, aby wziąć udział w projekcie Teenz i również otrzymała wsparcie od rodziców.

Co więcej, rodzice wspierają też związek córki z influencerem Marcelem Gawrońskim, a chłopak bierze udział także w rodzinnych wyjazdach i wydarzeniach.

Eliza Macudzińska szczerze o rodzicach

Podczas wiosennej ramówki TVN Eliza Macudzińska pojawiła się na czerwonym dywanie ze swoim chłopakiem. Nastolatka wyglądała doskonale w czarnej sukience z wycięciami, a w wywiadzie dla Party.pl zdradziła co nieco na temat realcji jej rodziców. Tego jeszcze nie mówiła!

Moi rodzice są już bardzo długo ze sobą. To taki mocny duo, który idzie razem w górę i się wspierają. Widać, że się bardzo kochają

