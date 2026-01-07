Izabela Macudzińska zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w programach "Królowe życia" oraz "Diabelnie Boskie". Od tego czasu coraz chętniej dzieli się swoim prywatnym życiem w mediach społecznościowych. Tym razem wybrała się wraz z mężem i córką na egzotyczne wakacje do Tajlandii. Rodzina wyruszyła na wypoczynek jeszcze przed Sylwestrem, aby właśnie tam powitać nowy rok. Ostatnie zdjęcia Izabeli zrobiły na fanach ogromne wrażenie. Celebrytka pochwaliła się zgrabną sylwetką w skąpym stroju kąpielowym.

Noworoczne wakacje w Tajlandii. Tak podróżuje Izabela Macudzińska z "Królowych życia"

Izabela Macudzińska postanowiła przywitać nowy rok w egzotycznej, tajskiej scenerii. Na swoim Instagramie na bieżąco relacjonuje wakacje, dzieląc się pięknymi kadrami z wyspy Phi Phi. Izabela poleciała na wakacje wraz z mężem, Patrykiem i córką, Elizą. W trójkę przywitali Nowy Rok podczas sylwestrowej zabawy na wyspie Phuket.

W jednej z opublikowanych rolek, Izabela zaprezentowała się w obcisłym stroju kąpielowym, podkreślającym jej sylwetkę. Dodała również trendowy wpis, pokazując, jak naprawdę wygląda wyspa. Okazuje się, że nawet w styczniu plaże są pełne turystów i trudno znaleźć prywatną przestrzeń do zrobienia zdjęć.

Instagram vs rzeczywistość 🤔😆 napisała Izabela na Instagramie

Na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać. Fani od razu podzielili się zachwytem nad sylwetką Izabeli. Pod rolką pojawiła się fala pozytywnych komentarzy.

Jestem przekonana, że byłaś tam najładniejsza ❤️🔥

Ale ty Iza dobrze wyglądasz 😍😍😍 byłaś tam na milion procent najpełniejszą kobietą 😍

Ale co tam 😂😘. Nasza cudna pani Iza i tak ma najpiękniejszą relację 🫶

Izabela Macudzińska przeszła metamorfozę. Tak teraz wygląda

Izabela Macudzińska, znana z udziału w "Królowych życia", kiedyś była kojarzona z mocnym makijażem i zabiegami medycyny estetycznej. Teraz postanowiła zmienić swój wizerunek. Izabela Macudzińska zdjęła doczepiane włosy i zmniejszyła usta. Na Instagramie pochwaliła się swoją znaczącą metamorfozą, która spotkała się z dużym uznaniem fanów.

Obecnie całkowicie odmieniła fryzurę, decydując się na radykalne cięcie w postaci long boba. Efekty metamorfozy są zniewalające. Fani zgodnie przyznali, że nowa fryzura ją odmłodziła.

-10 lat od razu serio mega

W tych włosach najpiękniej

