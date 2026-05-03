Ada Fijał jest dziś doskonale znana polskiej publiczności. Przez lata realizowała się jako aktorka i prezenterka, wyrabiając sobie opinię miłośniczki mody. Fakt o jej wykształceniu, a także dawniej wykonywanym zawodzie wciąż wywołuje zaskoczenie wśród fanów gwiazdy. Z czego zrezygnowała na rzecz show-biznesu?

Ada Fijał odkrywa karty. Dziś mówi wprost o swojej byłej pracy

Ada Fijał dała się poznać polskim telewidzom między innymi dzięki swoim rolom w serialach "Hotel 53", "Barwy szczęścia" i "Apetyt na życie". Co więcej, jej modowe zacięcie i pasja doceniane też były w programie "Gwiazdy na dywaniku", gdzie była współprowadzącą. Całkiem niedawno Ada Fijał skradła show stylizacją na premierze filmu. Jak się okazuje, w przeszłości Fijał miała na siebie nieco inne plany.

W rozmowie z Party.pl gwiazda wyznała, że jej wykształcenie nie ogranicza się jedynie na ukończeniu szkoły teatralnej, a jej pierwszą pracą wcale nie było aktorstwo.

Moje pierwsze studia są faktycznie medyczne i z wykształcenia jestem lekarzem stomatologiem. (...) Na wizytówce mojej starej mam lekarz stomatolog, ale skończyłam też krakowską szkołę teatralną, więc jestem magistrem sztuki również. Więc jestem aktorką i taką też pracę wykonuję od dłuższego czasu. Ale to prawda, moja pierwsza praca była w gabinecie stomatologicznym opowiedziała Fijał.

Choć pacjenci po tylu latach już nie dzwonią do Fijał w celu umówienia wizyty, sama przyznaje, że "czasem gdzieś tam piszą, że: o, tęsknię za panią."

W tej samej rozmowie w wideo powyżej Ada Fijał zaskoczyła też zarówno swoimi artystycznymi, jak i naukowymi osiągnięciami, którymi mogła chwalić się już od dziecka. Nie zabrakło też refleksji na temat show-biznesu, w którym gwiazda pracuje od lat. Zobacz nasz materiał wideo.

