Milena Zdzuj otrzymała zaproszenie do udziału w Eurowizji od Justyny Steczkowskiej. 17-letnia tancerka ujawniła, jak faktycznie wyglądały ich relacje podczas delegacji na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. Padły wyjątkowe słowa.

Taką szefową jest Justyna Steczkowska

Milena Zdzuj w wywiadzie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim opowiedziała o tym, jak wyglądają kulisy pracy z Justyną Steczkowską. 17-latka mówi wprost o tym, jaką szefową jest 52-letnia gwiazda:

Pani Justyna jest profesjonalistką i chce, aby cały show szedł w 100 procentach po jej myśli, żeby było ogromne widowisko, żeby zaskoczyć widzów, więc świetnie mi się układa. Pani Justyna jest w ogóle przemiłą, przekochaną osobą. (...) Z Panią Justyną to jest super czas. powiedziała Milena Zdzuj dla Party.pl

A jak tancerka zaczęła współpracę z Justyną Steczkowską?

Moja przygoda z panią Justyną zaczęła się dwa lata temu. Dostałam zaproszenie na casting do teledysku 'Carpe Diem'. Potem wszystko się potoczyło. Potem teledysk 'Witch Tarohoro' i teraz oczywiście 'Gaja'. Pewnego razu pani Justyna podeszła do mnie i powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby mnie nie było na tej Eurowizji, więc ja bardzo się wtedy ucieszyłam.

Kim jest Milena Zdzuj?

Milena Zdzuj to 17-letnia tancerka, która zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie „You Can Dance: Nowa Generacja” w 2021 roku, gdzie dotarła do finału. Od tego czasu jej kariera dynamicznie się rozwija.

W 2025 roku Milena wystąpiła u boku Justyny Steczkowskiej podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei, prezentując się jako najmłodsza tancerka w polskiej delegacji. Współpraca z artystką rozpoczęła się wcześniej – Milena pojawiła się w teledyskach Steczkowskiej, takich jak „Carpe Diem”, „Witch Tarohoro” i „Nasz wspólny świat”.

Milena jest wielokrotną mistrzynią i wicemistrzynią Polski w stylach modern i jazz, zarówno solo, w duetach, jak i formacjach. Uczęszcza do szkoły baletowej i rozwija swoje umiejętności w różnych stylach tańca, w tym pole dance. Oprócz tańca, Milena interesuje się modą. Aktywnie prowadzi swoje profile na Instagramie i TikToku, gdzie dzieli się swoimi pasjami i osiągnięciami.

