Trwa wielki finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym Polskę reprezentuje niezwykle uzdolniona wokalistka, Justyna Steczkowska. Jej eurowizyjne show zrobiło ogromne wrażenie na całej Europie, a także na wielu polskich gwiazdach. W tym gronie jest między innymi Doda, która nie kryła swojego zachwytu nad występem Steczkowskiej w półfinale Eurowizji. Mimo to w naszym wywiadzie właśnie zdradziła, że nie wróży jej wygranej! Jakie miejsce zatem dla niej przewiduje?

Doda o tym, jakie miejsce może zająć Justyna Steczkowska na Eurowizji

Z Dodą mieliśmy okazję porozmawiać podczas gali See Bloggers 2025. To właśnie wtedy zapytaliśmy ją o to, czy jej zdaniem Justyna Steczkowska ma szanse na wygraną w Eurowizji 2025. Wówczas Doda odpowiedziała wprost:

Nie. Na wygraną nie sądzę, ale wygraną jest sam fakt, że wyprzedzamy trzykrotnie, czterokrotnie wszystkie możliwe wyświetlenia, jeżeli chodzi o innych przyznała Doda

Jakie miejsce zatem dla niej przewiduje? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Rex Features/East News ZUMA Press Wire/Shutterstock

