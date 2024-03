Doda jest obecna w show-biznesie od przeszło 20 lat. Nauczona doświadczeniem, dziś niechętnie wypowiada się na tematy bardziej prywatne, dlatego wielu nie ma nawet pojęcia, że poza kamerami i mediami społecznościowymi, działa charytatywnie. W rozmowie z nami opowiedziała o nieprzyjemnej rozmowie, jaką odbyła w tym temacie. Postawiła sprawę jasno.

Na przestrzeni lat zagrała całe mnóstwo koncertów, wzięła udział w wielu programach i nagrała wachlarz hitowych numerów. Działalność Dody nie przestaje budzić podziwu, choć przez niektórych wciąż jest negatywnie oceniania, głównie za sprawą dość kontrowersyjnego wizerunku wokalistki. Ona sama wielokrotnie już udowodniła, że pozory mogą mylić i nie zawsze to, co widoczne na zewnątrz, idzie w parze z tym, co w środku.

Szczególnie niewielu wie, że poza całą swoją karierą zawodową, Doda aktywnie udziela się w wielu akcjach charytatywnych, a ostatnio nawet dowiedzieliśmy się, że "uratowała 400 ludzkich żyć"! Wciąż jednak wielu ludzi nie zna jej właśnie od tej strony. Przy okazji naszej rozmowy z artystką poruszyliśmy tę kwestię, na co ta odpowiedziała zaskakującym wyznaniem. Okazało się, że niedawno odebrała telefon od wydawcy programu, który wręcz wbił ją w fotel.