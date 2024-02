Chociaż Doda króluje w rodzimym show-biznesie od lat, wciąż budzi swoim zachowaniem dość skrajne emocje. Fani, a niekiedy i inne gwiazdy, stale oceniają jej występy, nie zawsze pozytywnie. W rozmowie z nami artystka odniosła się do słów Katarzyny Skrzyneckiej, która swego czasu podsumowała jej koncert na festiwalu w Sopocie.

Doda o Katarzynie Skrzyneckiej

Po wielu miesiącach intensywnej pracy, której zwieńczeniem okazała się trasa koncertowa "Aquaria Tour" oraz premiera własnych perfum, życie Dody w końcu zwolniło choć trochę. Udało nam się z nią porozmawiać i podsumować wyczerpujący czas oraz lata jej kariery. Doda opowiedziała o swoim zdrowiu czy wierze, a także zapytaliśmy ją o ikoniczne momenty w karierze w tym słowa Katarzyny Skrzyneckiej, które wypowiedziała po występie artystki na festiwalu w Sopocie w 2005.

Aktorka powiedziała wówczas o Dodzie: "Jest świetną wokalistką i właśnie udowodniła, że ma na scenie coś do powiedzenia, a to może iść na równi z seksapilem". W rozmowie z nami Doda Rabczewska odniosła się do tych słów, wyznając:

Kasia jest rewelacyjną wokalistką i jeżeli tak powiedziała (...), to tym bardziej się cieszę, bo ona jest niesamowita. (...) Tym bardziej się cieszę, że tak powiedziała kobieta kobiecie, bo wiadomo, że przejść przez tamę zazdrości, tego, jak bardzo kłuje cię czyjś wygląd, jeszcze eksponowany, jeszcze bardziej podkręcany seksownością, czasami wulgarnością, scenicznym takim pazurem, może być nie do zniesienia

Doda wyznała także, że czasami, gdy ogląda występy Kasi Skrzyneckiej, zdarza jej się w przypływie emocji wysłać do niej wiadomość. Jak brzmi jej treść? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

